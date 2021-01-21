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© Lebanon24
إقتصاد
إيران تدشّن أكبر مصفاة للغاز في الشرق الأوسط
Lebanon 24
21-01-2021
|
11:00
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دشّنت إيران، اليوم الخميس، وبرعاية الرئيس الإيراني، حسن روحاني، مصفاة "بيد بلند" للغاز في مدينة بهبهان بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد باعتبارها أكبر مصفاة للغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن المدير التنفيذي لمصفاة "بيد بلند"، محمود أمين نجاد، قوله خلال مراسم الافتتاح التي أقيمت عبر الفيديو برعاية روحاني وحضور وزير النفط بيجن زنكنة، إنه "رغم الحظر الأميركي الجائر، فقد نجح المتخصصون من أبناء إيران في إنجاز هذا المشروع ليكون أكبر مصفاة للغاز على صعيد المنطقة".
وأوضح أمين نجاد، أنّ "هذه المصفاة التي تجسد اقتدار إيران وكفاءة المختصين الايرانيين، أنشئت في غضون 36 شهراً فقط، وبتكلفة استثمارية بلغت 3 مليارات و400 مليون دولار".
وأضاف أنّ "مصفاة "بيد بلند" للغاز قادرة على استقطاب جميع الغاز المصاحب للنفظ الخام في 3 محافظات هي خوزستان وكهكيلوية وبوير أحمد (جنوب غرب) وبوشهر (جنوب)، ومن ثم تحويله الى الغاز المفيد".
وتابع هذا المسؤول بوزارة النفط الايرانية، أنّ "عمليات انشاء مصفاة "بيد بلند"، كلّفت مايزيد عن الف كم من انابيب نقل الغاز؛ وهو حاليا ثالث اكبر مشروع في العالم".
المصدر: ارنا
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