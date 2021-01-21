نقابة الوكلاء البحريين: لتوخي المنطلقات التجارية البحرية الفنية

أوضحت نقابة الوكلاء البحريين في لبنان في بيان، أن "مرفأ بيروت يستقبل سفن شركات الملاحة العالمية لنقل بضائع الحاويات برسم السوق المحلي والترانزيت البحري والترانزيت البري، ومنها ما يعرف ببضائع المواد الخطرة بحسب تصنيف المنظمة العالمية البحرية (IMO) والتي تحدد المعايير الفنية لتناول البضائع من حيث التغليف والعزل والتكديس والنقل".وأشارت إلى أنه "بالتالي، فإن أي بضائع معبأة في حاويات اذا وقعت في شبهة أو شك من السلطات اللبنانية، فيمكن التعامل معها وفقا للمعايير المعمول بها دوليا دون التسبب بتأخير السفينة الناقلة، حيث أن البضائع المنقولة عبر الحاويات لا يتم تكديسها أو تفتيشها من الشركات الملاحية الناقلة عند تعبئتها وترصيصها في بلد المنشأ".وعولت على "حسن تقدير المسؤولين للتعامل مع شحنات الحاويات ضمن هذا الإطار المعمول به عالميا، خدمة للمصلحة اللبنانية العامة. كما تطلب من الاعلام توخي المنطلقات التجارية البحرية الفنية بكل ما يعود على النقل في الحاويات".