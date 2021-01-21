12
o
بيروت
19
o
طرابلس
13
o
صور
12
o
جبيل
12
o
صيدا
12
o
جونية
12
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
12
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
نقابة الوكلاء البحريين: لتوخي المنطلقات التجارية البحرية الفنية
Lebanon 24
21-01-2021
|
11:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوضحت نقابة الوكلاء البحريين في لبنان في بيان، أن "مرفأ بيروت يستقبل سفن شركات الملاحة العالمية لنقل بضائع الحاويات برسم السوق المحلي والترانزيت البحري والترانزيت البري، ومنها ما يعرف ببضائع المواد الخطرة بحسب تصنيف المنظمة العالمية البحرية (IMO) والتي تحدد المعايير الفنية لتناول البضائع من حيث التغليف والعزل والتكديس والنقل".
وأشارت إلى أنه "بالتالي، فإن أي بضائع معبأة في حاويات اذا وقعت في شبهة أو شك من السلطات اللبنانية، فيمكن التعامل معها وفقا للمعايير المعمول بها دوليا دون التسبب بتأخير السفينة الناقلة، حيث أن البضائع المنقولة عبر الحاويات لا يتم تكديسها أو تفتيشها من الشركات الملاحية الناقلة عند تعبئتها وترصيصها في بلد المنشأ".
وعولت على "حسن تقدير المسؤولين للتعامل مع شحنات الحاويات ضمن هذا الإطار المعمول به عالميا، خدمة للمصلحة اللبنانية العامة. كما تطلب من الاعلام توخي المنطلقات التجارية البحرية الفنية بكل ما يعود على النقل في الحاويات".
تابع
الأكثر قراءة
إشكال كبير في مطار بيروت.. ماذا يجري؟ (فيديو)
Lebanon 24
إشكال كبير في مطار بيروت.. ماذا يجري؟ (فيديو)
13:42 | 2021-01-20
20/01/2021 01:42:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يساعد بايدن لبنان؟ الصديق المقرب له اللبناني الأميركي يتحدث عن الشروط
Lebanon 24
هل يساعد بايدن لبنان؟ الصديق المقرب له اللبناني الأميركي يتحدث عن الشروط
14:37 | 2021-01-20
20/01/2021 02:37:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ما لم تروه من عدسات كاميرات تنصيب بايدن (صور)
Lebanon 24
ما لم تروه من عدسات كاميرات تنصيب بايدن (صور)
20:44 | 2021-01-20
20/01/2021 08:44:36
Lebanon 24
Lebanon 24
حلّ الموعد المُنتظر.. هل فُرِجَت حكوميًّا؟
Lebanon 24
حلّ الموعد المُنتظر.. هل فُرِجَت حكوميًّا؟
13:30 | 2021-01-20
20/01/2021 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
متزوجة أيضاً من يهودي.. "إيفانكا الجديدة" تبدأ عهد والدها باستهداف ميلانيا ترامب
Lebanon 24
متزوجة أيضاً من يهودي.. "إيفانكا الجديدة" تبدأ عهد والدها باستهداف ميلانيا ترامب
07:30 | 2021-01-21
21/01/2021 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
13:13 | 2021-01-21
بيان توضيحي من المديرية العامة للنفط حول "استنسابية تسليم المحروقات"
13:00 | 2021-01-21
بو غنطوس: إقدام مصرفين لبنانيين على بيع فروع وأصول لهما بالخارج مؤشر خطير
12:00 | 2021-01-21
البورصات تنتعش بعد تنصيب بايدن.. و"نيكي" يحقق أعلى مستوى في 30 عاما
11:30 | 2021-01-21
رسملة المصارف بنهاية شباط حقيقة أم وهم وما مصير الودائع؟
11:00 | 2021-01-21
إيران تدشّن أكبر مصفاة للغاز في الشرق الأوسط
10:10 | 2021-01-21
الدولار على ارتفاعه.. هكذا افتتحت السوق الموازية
فيديو
متزوجة أيضاً من يهودي.. "إيفانكا الجديدة" تبدأ عهد والدها باستهداف ميلانيا ترامب
Lebanon 24
متزوجة أيضاً من يهودي.. "إيفانكا الجديدة" تبدأ عهد والدها باستهداف ميلانيا ترامب
07:30 | 2021-01-21
21/01/2021 13:30:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"Vivo" تكشف هاتفها الأحدث لشبكات "5G".. بقدرات تصوير ممتازة (فيديو)
Lebanon 24
"Vivo" تكشف هاتفها الأحدث لشبكات "5G".. بقدرات تصوير ممتازة (فيديو)
18:00 | 2021-01-20
21/01/2021 13:30:33
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات مغادرة ترامب البيت الأبيض: أتمنى أن لا يطول الوداع (فيديو)
Lebanon 24
لحظات مغادرة ترامب البيت الأبيض: أتمنى أن لا يطول الوداع (فيديو)
15:23 | 2021-01-20
21/01/2021 13:30:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact