الذهب يرتفع لأعلى مستوى له في أسبوعَيْن

ارتفع الذهب، اليوم الخميس، إلى أعلى مستوى منذ نحو أسبوعين مع تراجع الدولار بفعل آمال بشأن المزيد من التحفيز بعد تولي الإدارة الأميركية الجديدة السلطة، وإن كانت بعض عمليات جني الأرباح حدت من مكاسب المعدن النفيس.وبحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز"، فققد صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1873.36 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوياته منذ الثامن من كانون الثاني عند 1874.50 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.وربح الذهب 1.7%، أمس الأربعاء، وارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.3% إلى 1871.70 دولار للأوقية.ويُعتبر الذهب تحوطاً ضدّ التضخم الذي قد ينتج عن إجراءات التحفيز. وتراجع مؤشر الدولار 0.2% مقابل عملات منافسة، كما تماسك العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 أعوام عند أقل من أعلى مستوى في 10 أشهر الذي بلغه في الأسبوع الماضي.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.3% إلى25.87 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.1% إلى 1108.28 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.4% إلى 2381.15 دولار للأوقية.