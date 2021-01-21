إقتصاد

بيان توضيحي من المديرية العامة للنفط حول "استنسابية تسليم المحروقات"

Lebanon 24
21-01-2021 | 13:13
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صدر عن المديرية العامة للنفط، البيان الآتي:
"توضيحا لما تم تداوله في خانة اسرار الصحف لجريدة نداء الوطن اليوم بالزعم "أن منشآت النفط التابعة لوزارة الطاقة تقوم بتسليم المحروقات بصورة سرية واستنسابية لبعض تجار المحروقات خارج إطار الآليات والسقوف المعتمدة".

تعلن المديرية العامة للنفط - منشآت النفط في طرابلس والزهراني، انه تم توزيع نهار الأربعاء في 21/1/2021 ما يقارب 8 مليون ليتر على اكثر من 200 موزع من اصل 246 استنادا الى الحصص المعتمدة لكل موزع، نطلب من كافة وسائل الاعلام توخي الحذر قبل نشر معلومات غير دقيقة من شأنها تحريف الوقائع، والتواصل مع المديرية العامة للنفط للحصول على أي توضيح".
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