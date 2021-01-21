إقتصاد

دبي تعلق الأنشطة الترفيهية بسبب كورونا!

Lebanon 24
21-01-2021 | 13:29
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أعلنت دبي، اليوم، تعليق إصدار التصاريح الترفيهية موقتا في مواجهة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة على "تويتر": "لضمان الصحة العامة والسلامة، سيتم تعليق جميع التصاريح الترفيهية".

وأكد المكتب أنه "خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أصدرت دبي للسياحة أكثر من مئتي مخالفة لعدم الامتثال للاجراءات الاحترازية، وقامت بإغلاق حوالى عشرين منشأة".

وأكد عدد من الفنادق في الإمارة لـ"وكالة الصحافة الفرنسية" أنها ستواصل خدمة الزبائن، ولكنها أشارت إلى أنه لم يعد من المسموح القيام بأنشطة ترفيهية مثل العروض أو منسقي الأغاني.

وأعلنت هيئة الصحة في دبي أيضا اليوم أنه تم توجيه جميع المستشفيات " بتعليق جميع العمليات الجراحية الاختيارية (غير الضرورية طبيا) حتى 19 من شباط المقبل".

وتبدو الحياة طبيعية في دبي حيث لم يفرض إغلاق أو حجر صحي، وتزدحم المراكز التجارية والشواطىء والمطاعم بالرواد.

وفي الوقت نفسه، يتعين على الجميع وضع الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي، مع سن الإمارة عقوبات في حال مخالفة هذه القواعد.

وتشهد الإمارات زيادة كبيرة في الإصابات بالفيروس منذ بداية العام الجديد، مع تسجيل أكثر من 3 آلاف حالة يوميا.

وسجلت حتى الآن أكثر من 263 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء الجائحة، و762 حالة وفاة.

وقدمت الإمارات أكثر من مليوني جرعة من لقاح فيروس كورونا الى المواطنين والمقيمين فيها، بحسب أرقام رسمية.
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