هذا ما قاله نقيب أصحاب مكاتب السفر والسياحة عن استثناءات الاقفال...

صدر عن نقيب اصحاب مكاتب السفر والسياحة في لبنان جان عبود، البيان الآتي: "على ضوء قرار تمديد الاغلاق الكامل للعديد من القطاعات في البلاد لغاية صباح الاثنين الثامن من شهر شباط من العام الجاري، نطالب المعنيين بضرورة اعادة النظر بالاستثناءات التي حددها القرار الممدد لتشمل مكاتب السفر والسياحة على كافة الاراضي اللبنانية واعتبار تلك المكاتب مشمولة باي قرار يتخذ في شان مطار رفيق الحريري الدولي.



تلتزم كافة الوكالات باقصى شروط السلامة والامان مع الحد الادنى من قدرة التشغيل".