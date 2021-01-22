إقتصاد

في هذه المنطقة.. المازوت لم يعد مقطوعاً

Lebanon 24
22-01-2021 | 06:24
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لوحظ أن مادة المازوت لم تعد مقطوعة في البقاع بعد الحملة القوية التي قام بها الجيش لمنع تهريبه الى خارج الأراضي اللبنانية، بحسب أسرار "الجمهورية". 
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