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إقتصاد
الأمن الغذائي بخطر.. بعض المنتجات قد تفقد من الأسواق منها حليب البودرة
Lebanon 24
22-01-2021
|
07:00
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كشف نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي عبر "الأنباء" الالكترونية أن "الأمن الغذائي قد يكون بخطر، إذ إن بعض المنتجات المُخزّنة في المستودعات تنتظر إجراء الفحوصات المخبرية لتدخل السوق، في حين أن المختبرات مُقفلة تماما، ما قد يؤدي إلى فقدان بعض المنتجات، كحليب البودرة، علما أن الكميات موجودة، لكنها بإنتظار إجراء الفحوص والسماح ببيعها في الأسواق".
بحصلي الذي جدّد في حديث مع جريدة "الأنباء" الالكترونية دعوته المعنيين إلى "إتخاذ قرارات الإقفال بالإستناد إلى أسس علمية، بعيدا عن العشوائية"، حذّر من "إعادة الفتح بطريقة عشوائية، ما سيؤدي إلى تهافت الناس إلى المحلات وغيرها، ما سينعكس إرتفاعا بالإصابات وفترة إغلاق أخرى، فيجب وضع بخطة معيّنة للفتح تدريجيا".
المصدر: "الأنباء" الإلكترونية
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