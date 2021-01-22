إقتصاد

23 % من الإسرائيليين يعيشون تحت "خط الفقر"

Lebanon 24
22-01-2021 | 12:00
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كشفت صحيفة "معاريف" أمس الخميس، أن مستوى المعيشة في إسرائيل انخفض بشكل كبير خلال العام الماضي، بسبب جائحة كورونا.

 

ونقلت الصحيفة العبرية عن التقرير السنوي لمؤسسة التأمين الوطني تأكيده بأنه لأول مرة منذ الأزمة الاقتصادية في عام 2008 طرأ انخفاض على مستوى المعيشة في "إسرائيل"، وبأن هناك ما يزيد عن مليوني إسرائيلي يعيشون تحت خط الفقر، يمثلون 23% من المواطنين الإسرائيليين.

 

وذكر التقرير أن هناك تراجعا في مستوى المعيشة بـ 4.4% مما يشكل أكبر تراجع خلال السنوات العشرين الماضية، وبأن نسبة الفقر في إسرائيل ارتفعت إلى 7%.

 

وأوضح التقرير الإسرائيلي أن حوالي 35.8% من السكان العرب في إسرائيل يعيشون في فقر، وهناك حوالي 702832 فقيرا في الوسط العربي، و500396 فقيرا في الوسط اليهودي، فيما تبلغ نسبة الفقر بين السكان اليهود 17.7% ، بينما تبلغ نسبة الفقر في الوسط الحريدي (اليهود المتشددون) وحده 49%.

 

وأشار التقرير الإسرائيلي إلى أن جائحة كورونا تركت بصمتها بقوة على نتائج التقرير، والخاص بمستوى المعيشة في البلاد.

المصدر: سبوتنيك
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