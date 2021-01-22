إقتصاد

النفط يتراجع مع ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" في الصين

Lebanon 24
22-01-2021 | 15:00
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هوت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الجمعة، متراجعة عن أعلى مستوى في 11 شهراً، الذي بلغته الأسبوع الماضي.

وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن وكالة "رويترز"، فإنّ أسعار النفط تتعرض لضغوط بفعل مخاوف من أنّ القيود الجديدة المفروضة لمكافحة جائحة "كورونا" في الصين ستكبح الطلب على الوقود في أكبر مستورد في العالم للخام (الصين).

ونزلت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.2% إلى 52.48 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:40 بتوقيت غرينتش، بعد أن تراجعت 18 سنتاً أمس الخميس.

وهبطت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.03% إلى 55.52 دولار للبرميل، لتمحو مكسباً بواقع سنتين حققته أمس الخميس.

وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق لدى شركة "أوندا" للسمسرة: "تماشياً مع مزيد من الأجواء الحذرة التي أظهرتها الأسواق المالية اليوم في آسيا، تراجع العقدان".
المصدر: روسيا اليوم
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