إقتصاد

البنك الدولي قلق.. الأمور تزداد سوءاً في لبنان!

Lebanon 24
22-01-2021 | 15:54
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لفت مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه إلى أن “البنك الدولي طالما رفع المشاكل المختلفة التي يعاني منها لبنان. وفي السنوات الاخيرة علّقت كل الجهات على هذه المخاوف والتقارير... وفي التقرير الذي نشر في كانون الاول الماضي تحدثنا عن المصاعب الاقتصادية تحديداً وكيف يمكن تخطيها، ولم يتم الرّد من ناحية السياسات على هذه التقارير الاقتصادية”.

وأضاف: جزء كبير من الشعب اللبناني وصل الى تحت خط الفقر، ونحن لا نزال ملتزمين بالنقاشات مع القيادات السياسية في لبنان في هذا الاطار لإيجاد الحلول، والرّد على التقارير هو الحل الوحيد.

 وأردف أن "البنك الدولي يشعر بقلق كبير وبمسؤولية كبيرة في المساعدة على تشكيل الحكومة، لكن الامور تزداد سوءاً يوماً بعد يوم".

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