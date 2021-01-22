خبير مالي يكشف: هذا هو سبب هبوط عملة "بيتكوين" الأخير

كشف خبير مالي عن السبب وراء الهبوط الأخير لعملة "بيتكوين" الرقمية والتي تعدّ الأكثر شهرة في العالم، والذي كانت قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الأشهر الماضية.وقال غليب كوستاريف، مدير "Binance" التي تعد أكبر بورصة من حيث حجم تداول العملات المشفرة في روسيا، إنّ الانخفاض في سعر عملة "البيتكوين" يرجع على الأرجح إلى إقبال كبار المستثمرين على البيع لجني الأرباح.وكانت عملة "البيتكوين" قد انخفضت اليوم الجمعة دون مستوى الـ30 ألف دولار، وذلك للمرة الأولى منذ 5 كانون الثاني الجاري، بحسب ما ذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية.وتتجه عملة "البيتكوين" اليوم صوب تسجيل أسوأ انخفاض أسبوعي منذ أيلول 2020، إذ أدت المخاوف بشأن التنظيم وارتفاعها الزائد إلى تراجعها عن مستويات قياسية مرتفعة بلغتها مؤخراً.