وزارة الصناعة طلبت ابلاغها عن اي مستوعبات في المرافىء

أصدرت وزارة الصناعة البيان الآتي: "بتاريخ العشرين من كانون الثاني 2021، طلبت وزارة الصناعة من جمعية الصناعيين التعميم على جميع اعضائها لابلاغ الوزارة عن أي مستوعبات لديهم موجودة على المرافىء، ولا سيما تلك التي تحتوي على مواد يمكن اعتبارها خطرة.

واليوم، تتوجه الوزارة مجددا الى جميع الصناعيين المنتسبين الى الجمعية وغير المنتسبين لابلاغها عن هذا الموضوع قبل يوم الاثنين 25-1-2021، لاجراء المقتضى بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني والجهات المختصة، وذلك على البريد الالكتروني العائد للمدير العام لوزارة الصناعة:

generaldirector@industry.gov.lb".