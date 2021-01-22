إقتصاد

الدولار ينخفض في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم

Lebanon 24
22-01-2021 | 20:48
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سجل سعر صرف الدولار تراجعاً في السوق الموازية، إذ بلغ مساء اليوم الجمعة 8750 ليرة لبنانية للمبيع و 8800 ليرة لبنانية للشراء.
يُشار إلى أنّ سعر الدولار تراوح صباحاً في السوق الموازية بين 8780 و 8830 ليرة لبنانية. 

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