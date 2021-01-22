الدولار ينخفض في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم

سجل سعر صرف الدولار تراجعاً في السوق الموازية، إذ بلغ مساء اليوم الجمعة 8750 ليرة لبنانية للمبيع و 8800 ليرة لبنانية للشراء.

يُشار إلى أنّ سعر الدولار تراوح صباحاً في السوق الموازية بين 8780 و 8830 ليرة لبنانية.