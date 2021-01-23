ZR Energy تخرج من باب "سوناطراك".. فهل تعود من العقود الفورية

كتبت كلير شكر في "نداء الوطن" كما كان متوقعاً، لم تتأخّر وزارة الطاقة في إطلاق العقود الفورية لتأمين الفيول حاجة مؤسسة كهرباء لبنان، بعدما أقفلت الباب وبشكل نهائي على شركة "سوناطراك" ورفضت الخضوع لتهديداتها بالتحكيم الدولي، وهي الآلية التي تعتمدها أيضاً لتأمين مادة المازوت والتي أثبتت، وفق الوزارة، نجاحها سواء لجهة تأمين الحاجة من هذه المادة أو لجهة حماية حقوق الدولة المالية كونها أقل كلفة مما كانت تتكبده الخزينة سابقاً.ومع ذلك، يفترض أن تكون هذه الآلية مرحلية ذات طبيعة انتقالية بانتظار وضع اللمسات الأخيرة على دفتر الشروط لاطلاق مناقصة عالمية، تؤمّن حاجة مؤسسة كهرباء لبنان من مادة الفيول والغاز اويل، والذي ينتظر توضيحات رئاسة الحكومة بشأن تفسيرها لطبيعة العارضين الذين يحق لهم المشاركة في المناقصة، في ضوء اصرار إدارة المناقصات على تحديد هوية هذه الشركات منعاً لأي التباس قد يقع بعد إطلاق المناقصة، مع العلم أنّ قرار مجلس الوزراء تحدث عن شركات عالمية وشركات وطنية، لكن الخلاف وقع حين طرح مصير الشركات المتحالفة خصوصاً اذا كانت احدى جهّاتها، شركات محلية.