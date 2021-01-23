مصر تفتتح مشروعاً تنموياً هو الأكبر من نوعه في المنطقة!

يفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، مشروع "الفيروز" للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد المصرية.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بسام راضي، بأنّ "مشروع "الفيروز" في شرق بورسعيد يعتبر الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ليضيف إنجازاً جديداً لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة".ويساهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة في تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء، وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من المهن والتخصصات في هذا المجال.كما يهدف لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية، مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطني.وأضاف المتحدث الرسمي، أنّه من المقرّر أن يفتتح السيسي أيضاً بـ"الفيديو كونفرنس" عدداً آخر من المشاريع الخاصة بإنتاج الرخام والغرانيت برأس سدر والعين السخنة، بالإضافة إلى مشاريع للألبان والإنتاج الحيواني بالنوبارية والفيوم.