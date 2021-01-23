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إقتصاد
20 مليون دولار من واشنطن لبغداد.. لتأمين "المنطقة الخضراء"!
Lebanon 24
23-01-2021
|
13:00
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أعلنت السفارة الأميركية في العراق، اليوم السبت، تخصيص 20 مليون دولار لتأمين "المنطقة الدولية" المعروفة بـ"المنطقة الخضراء" في العاصمة العراقية بغداد.
وذكرت السفارة في بيان صحافي: "خصصت الولايات المتحدة ما يقارب 20 مليون دولار أميركي لدعم الحكومة العراقية في تأمين "المنطقة الدولية"، ويشمل هذا الدعم تمويل فريق من المهندسين المدنيين لإجراء دراسة استقصائية شاملة لنقاط الدخول الحالية إلى المنطقة الدولية، ووضع خطط لبوابات جديدة".
وأضافت: "قدم اليوم العميد جون تايكرت، كبير مسؤولي الشؤون الدفاعية في سفارة الولايات المتحدة، التقرير النهائي من فريق المسح إلى اللواء الركن حامد مهدي الزهيري، قائد الفرقة العراقية الخاصة المسؤولة عن أمن المنطقة الدولية".
وتابعت السفارة: "يمثل هذا التسليم إنجازاً مهما لتأكيد المشروع التعاوني الجاري حالياً لتعزيز أمن المنطقة الدولية لبغداد وتأمين مقر الحكومة العراقية".
المصدر: روسيا اليوم
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