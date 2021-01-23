إقتصاد

شركة طيران عربية تحصل على أعلى تصنيف عالمي بإجراءات السلامة

Lebanon 24
23-01-2021 | 15:00
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أصبحت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران لمسافات طويلة في العالم تحصل على التصنيف الأعلى لسلامة الطيران ضد كوفيد-19، من سكاي تراكس.

 

ومنحت وكالة التصنيف الجوي المرموقة التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، الخطوطَ القطرية "خمس نجوم"، وفق ما ذكرت صحيفة الدايلي ميل البريطانية.

 

وقالت الوكالة إن "شركة النقل القطرية تبنت مجموعة واسعة وقوية من تدابير السلامة والنظافة لاستيعاب العملاء''، بعد تقييم المعايير على رحلاتها، وفي مطار حمد الدولي في الدوحة.

 

ووجدت "سكاي تراكس" التي تعنى بتصنيف شركات الطيران والمطارات حول العالم، "انتشارا واسعا لمرافق نظافة اليدين في نقاط الاتصال العالية" بمطار حمد الدولي.

 

وذكرت أن الخطوط القطرية "زادت مؤخرا من عدد المطهرات وأهميتها عبر شبكتها، مع  ضمان الامتثال الكامل من قبل المسافرين".

 

ورصدت "سكاي تراكس" أيضا انتشار اللافتات التي تعزز سياسات السلامة الخاصة بالوباء، مثل التباعد الاجتماعي، خصوصا عند صعود الطائرة، ووضع الأطعمة على الطاولة لتقليل الاتصال بالعملاء، فضلا عن نظافة الأسطح باستمرار.

 

وبالنسبة للمطارات، فقد حصل مطار إدنبرة على "أربع نجوم" في تصنيف سكاي تراكس المتعلق بإجراءات السلامة ضد كوفيد،  فيما حصل مطار هيثرو على ثلاث نجوم.

المصدر: الحرة
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