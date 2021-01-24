ستغير مسار حياتك.. إليك 7 أفكار مشاريع ناجحة بعد انقضاء جائحة "كورونا"

إذا كنت تحلم بأن يصبح لك مشروعك الخاص وتتمكن من زيادة دخلك، ينبغي أن تتحلى بالعزيمة والحماس، وتحلل السوق بشكل جيد وتكتشف المجال الذي يناسب مهاراتك، وعندها لن تحول تقلبات الاقتصاد ونقص التمويل وقلة الخبرة دون تحقيق هدفك.في تقرير نشرته مجلة "أنتربرونر" (Entrepreneur) الأميركية، تستعرض الكاتبة ماريسا سانشيز بعض الأفكار التي قد تناسب كثيرا من الشباب وتساعدهم على تغيير مجرى حياتهم وإطلاق مشروعاتهم الخاصة بعد انقضاء جائحة كورونا. اخترنا منها 7 أفكار لمشروعات بسيطة.1. ألعاب الأطفالعليك العثور على مورّدين جيدين للألعاب عالية الجودة، والحصول على أسعار جيدة. بعد ذلك يجب أن تختار منصات التجارة الإلكترونية التي تضمن لك تسويق منتجاتك على أوسع نطاق.2. توزيع الأطعمة العضويةإذا كنت مهتما بأن تكون جزءا من سوق بلغت قيمة صادراتها في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 49 مليار دولار أميركي، فيمكن أن تصبح موزعا للفواكه والخضروات العضوية إلى المنازل.وفي البداية عليك التواصل مع المنتجين، وستجد على المواقع الإلكترونية قوائم مفصلة بمنتجاتهم، مما يسهل عليك البحث ويوفر ضمانات للمشترين. بعد ذلك، قم بإنشاء بوابة إلكترونية لنشر الدليل الخاص بك وطريقة الاتصال بالشركة.وعليك أن تحرص أيضا على جدولة تسليم الطلبات أسبوعيا، أو كل أسبوعين، وتوفير طرق متنوعة مختلفة للدفع. يمكنك الاستعانة بمصادر خارجية للتوزيع أو شراء سيارة متعددة الاستخدامات.3. التنظيف الجاف للسياراتيتطلب غسل السيارة الواحدة نحو 320 لترا من الماء، وتحتاج شركة كبيرة لتنظيف السيارات، تغسل أكثر من 70 ألف سيارة شهريا، إلى 210 ملايين لتر من الماء.وأخيرا، ظهرت طرق تنظيف جديدة صديقة للبيئة، منها التنظيف الجاف للسيارة، الذي بدأ ينتشر في دول مثل البرازيل والأرجنتين والمكسيك وغيرها.ويمكن أن تطلق هذا المشروع دون الحاجة إلى استثمار ضخم، مع اختيار العدد المناسب من العمال وفق مستويات الطلب.وتستخدم في هذا النوع من التنظيف مواد مصنوعة من البوليمر المزيل للغبار، وتشمل المستلزمات الأخرى الدلاء والفراش والإسفنج ومواد التلميع ومزيلات الشحوم.وأهم ما في الأمر اختيار موقع مناسب، مثل مراكز التسوق ومواقف السيارات في المجمعات التجارية والسكنية.4. إصلاح الهواتف المحمولةبات من السهل نسبيا شراء أحدث طرازات الهواتف الجوالة، ومن ثمّ زادت الحاجة إلى خدمات تحديث البرامج والإصلاح واستعادة البيانات وغيرها من خدمات ما بعد البيع.ويعد الاستثمار في خدمات الهاتف الجوال فكرة جيدة خاصة أنها لا تتطلب رأس مال كبير.ويمكن أن تفتتح مشروعك في أحد مراكز التسوق التي يُقبل عليها كثير من الناس، وتستطيع أن تبيع كثيرا من المعدات، مثل الحقائب والعدسات الواقية وأجهزة الشحن، فضلا عن تقديم الخدمات في المتجر أو خارجه.5. تأجير الطائرات المسيرةتُستخدم الطائرات المسيرة لأغراض عدة، وتوجد في الأسواق كثير من الطرازات التي لا يستطيع المستهلكون شراءها رغم حاجتهم إليها، إلا أنهم على استعداد لاستئجارها ساعات أو أياما.وإذا أعجبتك الفكرة، فعليك الاتصال بالموردين لتجميع نماذج متعددة الاستخدامات. بعد ذلك، قم بإنشاء موقع على شبكة الإنترنت، ثم انشر عروضك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستهدف الجمهور الباحث عن التسلية، والشركات والوكالات التي تحتاج إلى صور وفيديوهات بجودة عالية.6. مطعم بيتزاتشير الأرقام على سبيل المثال إلى أن الولايات المتحدة تعد أكثر الدول استهلاكا للبيتزا على مستوى العالم، بمعدل 650 مليون قطعة سنويا، تليها المكسيك بمعدل 120 مليون قطعة. وفي ظل هذه الأرقام، يُعد مشروع مطعم للبيتزا فكرة جيدة جدا.فحاول أن تجد مكانا في شارع مزدحم بالمارة، ويفضل أن يكون بالقرب من حديقة أو مدرسة أو شركة.ستحتاج إلى عاملين، أحدهما يصنع البيتزا والآخر يركز على خدمة العملاء. وعندما يتطور المشروع، يمكن إضافة خدمة التوصيل إلى المنازل.7. مركز للتواصل بين الأطفال والأولياءإذا كنت قد حصلت على شهادة تدريب في علم نفس الطفل، وتبحث عن طريقة لزيادة دخلك، يمكنك عرض خدماتك عن طريق تنظيم ورش عمل تساعد الأولياء على التعامل مع أطفالهم.وبوسعك القيام بذلك باستئجار مكان قريب من المدارس والمناطق السكنية، والاعتناء جيدا بتصميمه الداخلي. سيساعدك ذلك على بناء الثقة مع جمهورك من الأطفال والأولياء.وباستطاعتك البحث عن شركاء للمساعدة في تغطية مصاريف المشروع، وبعد أن تنطلق، يمكنك عقد شراكات مع المراكز التعليمية، وتقديم خدمات متخصصة مثل التقييم العاطفي والعلاج اللغوي.