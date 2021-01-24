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إقتصاد
السوق الموازية تفتتح صباح اليوم الأحد على استقرار بسعر الدولار
Lebanon 24
24-01-2021
|
11:00
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افتتحت السوق الموازية صباح اليوم الأحد على استقرار بسعر صرف الدولار مسجلا ما بين "8730 - 8780" ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، وفق ما أفاد "ياصور".
المصدر: ياصور
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