إقتصاد

السوق الموازية تفتتح صباح اليوم الأحد على استقرار بسعر الدولار

Lebanon 24
24-01-2021 | 11:00
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افتتحت السوق الموازية صباح اليوم الأحد على استقرار بسعر صرف الدولار مسجلا ما بين "8730 - 8780" ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، وفق ما أفاد "ياصور". 
المصدر: ياصور
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