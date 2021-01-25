جندي ومعبد.. تعرفوا إلى رموز الورقة النقدية السورية الجديدة (صور)

حملت الفئة النقدية الجديدة في سوريا (5 آلاف ليرة) عددا من الصور والرموز كان أبرزها صورة الجندي السوري على الوجه الأمامي.



وحملت الفئة الجديدة على وجهها الأمامي صورة لجندي سوري يؤدي التحية لعلم الجمهورية، أما الوجه الخلفي فيحوي لوحة جدارية من مدينة تدمر السورية تعود للقرن الثاني الميلادي، وتمثل معبد بعل شمين (الشمس مع العقاب وغصن الزيتون).

والعُقاب هو شعار سوريا الرسمي.



يذكر أن ورقتي الفئتين اللتين كانتا الأعلى في البلاد (الألف ليرة، ثم الألفي ليرة) كانتا تحملان صورتي الرئيسين: الراحل حافظ الأسد، والحالي بشار الأسد.