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إقتصاد
مزايا أمنية كثيرة.. هكذا تكشف الورقة النقدية السورية الجديدة المزورة! (صورة)
Lebanon 24
25-01-2021
|
08:30
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حملت الفئة النقدية السورية الجديدة عددا من المزايا الأمنية العالية كما قال مصرف سوريا المركزي لحمايتها من التزوير بينها علامات للعموم وأخرى خاصة بالمصرف.
ومن المزايا الأمنية التي ذكرها المصرف المركزي وينبغي على المتداولين معرفتها للتأكد من أن الورقة غير مزورة:
الطباعة النافرة التي تضفي على الورقة خشونة متميزة، كرقم الفئة، والنقوش، والتواقيع، إضافة إلى علامة للمكفوفين على طرف كل عرض من الورقة النقدية.
كذلك حملت الورقة علامة بشكل نجمة في أسفل يسار الورقة تظهر بلون موحد عند النظر إلى الورقة بشكل مباشر، ويظهر رقم الفئة (5000) بألوان متعددة عندما تلوى الورقة.
كما أن الرقم (5000) مطبوع بحبر مرئي متغير اللون ذي تأثير حركي يتموج شاقوليا بلون ذهبي على خلفية بلون أخضر فاتح، ويظهر التموج في منتصف رقم الفئة في حال النظر إليها مباشرة وعند إمالة الورقة النقدية يتحرك هذا التموج صعودا ونزولا من منتصف رقم الفئة.
وعلى الوجه الخلفي للورقة تخريم مجهري للرقم (5000) يظهر بشكل عمودي في وسط الجهة اليسرى من الورقة عند النظر إليها بمواجهة الضوء.
وهناك علامة على شكل نجمة تكتمل معالمها الموجودة على وجهي الورقة عند النظر إلى الورقة عبر الضوء.
كما أن الصورة المائية (العقاب) وهي شعار سوريا، ورقم الفئة، يظهران عند النظر إلى الورقة في مواجهة الضوء.
وهناك الشريط الأمني وهو شريط عمودي فضي لامع ذو تأثيرات حركية ويحتوي على كتابة لأحرف (CBS) مكررة تتحرك عند إمالة الورقة وعند النظر إلى الشريط بمواجهة الضوء يظهر رقم (5000).
المصدر:
روسيا اليوم
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