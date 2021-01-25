إقتصاد

هبوط أسعار النفط في ظل مخاوف من إجراءات عزل جديدة

Lebanon 24
25-01-2021 | 10:30
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هبطت أسعار النفط في الجلسة الثانية على التوالي، اليوم الاثنين، إذ أثار تجدد إجراءات العزل العام لمكافحة "كوفيد-19" مخاوف جديدة بشأن الطلب العالمي على الوقود.
وبحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات أو ما يعادل 0.1 بالمئة إلى 55.38 دولار للبرميل، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 52.26 دولار للبرميل منخفضا بمقدار سنت.

وقال محللو "إيه.إن.زد" إن "المؤشرات على طلب أضعف تضغط على السوق" في إشارة إلى إجراءات العزل العام في هونغ كونغ والصين وربما فرنسا في ظل ارتفاع الإصابات بكوفيد-19، مما يقيد أنشطة الشركات واستهلاك الوقود.
وأعلنت الصين عن قفزة في الإصابات الجديدة بكوفيد-19 اليوم، مما يلقي بظلاله على آفاق الطلب في أكبر مستهلك في العالم للطاقة، والركيزة الأساسية لقوة استهلاك النفط العالمي.

ويوم الجمعة الماضي، تعرضت الأسعار لمزيد من الضغوط بعد بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أظهرت أن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت على نحو مفاجئ 4.4 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 15 كانون الثاني مقابل توقعات بانخفاض 1.2 مليون برميل.

وكشفت بيانات من "بيكر هيوز" أن شركات الطاقة الأميركية أضافت منصات حفر للتنقيب عن النفط والغاز في الأسبوع المنتهي في 22 كانون الثاني وذلك للأسبوع التاسع على التوالي، لكن عددها ما زال منخفضا 52 بالمئة مقارنة مع هذا الوقت من العام الماضي، بحسب ما نقلت "رويترز".

وتلقت الأسعار بعض الدعم في الأسابيع الأخيرة من تخفيضات إنتاج إضافية تنفذها السعودية أكبر مُصدر في العالم. لكن المستثمرين يترقبون استئناف محادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الاتفاق النووي، ما قد يؤدي لرفع واشنطن عقوبات عن صادرات إيران النفطية، ويعزز الإمدادات.
وقال وزير النفط الإيراني يوم الجمعة إن صادرات بلاده من الخام زادت في الأشهر القليلة الماضية وإن مبيعاتها من المنتجات البترولية للمشترين الأجانب بلغت مستوى قياسيا مرتفعا على الرغم من العقوبات الأميركية.
المصدر: سبوتنيك
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