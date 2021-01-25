إقتصاد

مصرف عربي يرخص منصة لتداول العملات الرقمية

Lebanon 24
25-01-2021 | 11:30
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أصدر مصرف البحرين المركزي (CBB) بورصة العملات المشفرة التي سيتم إطلاقها قريبًا ، "كوين مينا"، مع "ترخيص شركة خدمات الأصول المشفرة - الفئة 2" ، مما يمهد الطريق لبدء عملياتها داخل البلاد.
وبحسب موقع "أعمال الخليج" الإقتصادي، عند الإطلاق، ستكون منصة "كوين مينا" متاحة للمقيمين في البحرين والإمارات والسعودية والكويت وسلطنة عمان.

حصلت بورصة الأصول الرقمية ومقرها البحرين على الترخيص بعد تلبية جميع المتطلبات التشغيلية والفنية والأمنية التي حددها مصرف البحرين المركزي.

"كوين مينا" هي بورصة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، معتمدة من قبل مكتب المراجعة الشرعية.

يسهل إيداع وتداول وسحب الأصول الرقمية بالعملة المحلية للمستخدمين.
كما سيوفر "مكتب OTC" ، التسهيلات للمعاملات الكبيرة، جنبًا إلى جنب مع مدير علاقات مخصص سيرى كل عملية تداول حتى التنفيذ.

قال أحد مؤسسي "كوين مينا": "إن الحصول على الترخيص من مصرف البحرين المركزي يسمح لنا بالعمل في ظل أحد الأطر التنظيمية الأكثر قوة والأكثر شهرة عالميًا للأصول الرقمية حيث تكون الحوكمة والأمن وحماية العملاء أساسية لجميع عملياتنا".

وأضاف، "مع "كوين مينا"، سنوفر الوصول إلى أصول رقمية إضافية وتوسيع الولايات القضائية التي نعمل فيها، بهدف أن نصبح أحد بورصات الأصول الرقمية الرائدة على نطاق عالمي".

الجدير ذكره أن مصرف البحرين المركزي، يقوم بترخيص منصة "كوين مينا" لتداول العملات المشفرة، ولتقدم عند إطلاقها خمس عملات رقمية رئيسية: بيتكوين (BTC) وإثيريوم (ETH) وريبل (XRP) وليتكوين (LTC) وبيتكوين كاش (BCH).
المصدر: سبوتنيك
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