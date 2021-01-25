مكاسب التكنولوجيا وأرباح الشركات ترفع الأسهم الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، إذ ساعدت مكاسب أسهم التكنولوجيا وتقارير الأرباح الإيجابية المستثمرين على تجاوز احتمال تمديد إجراءات العزل العام في الوقت الذي تكافح فيه العديد من البلدان ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.4 في المئة بحلول الساعة 0810 بتوقيت غرينتش. وكان المؤشر القياسي قد أنهى الأسبوع الماضي دون تغيير تقريبا بعد أن أظهرت البيانات أن قطاعات الخدمات المهيمنة على أوروبا تلقت ضربة قوية من تجدد إجراءات العزل العام في كانون الثاني الجاري.

وحققت أسهم التكنولوجيا أكبر مكاسب، مع تداول نظيراتها في الولايات المتحدة بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وقفز سهم "بروسوس" الهولندية التي تستثمر في التكنولوجيا 7.9 في المئة، كما حقق صانعو الرقائق مكاسب أيضا.

وفيما يتعلق بأرباح الشركات، صعد سهم "فيليبس" الهولندية لتكنولوجيا الرعاية الصحية 2.3 في المئة بعدما أعلنت زيادة 7 في المئة في الأرباح الأساسية للربع الرابع.

كما ارتفع سهم شركة "سيمنس إنرجي" المصنعة للتوربينات في قطاع الكهرباء 2.4 في المئة بعد أن تحولت إلى تحقيق أرباح أساسية في الربع الأول من السنة المالية.

هذا وواصلت الأسهم الأوروبية مكاسبها في وقت سابق بفضل آمال حيال خطة تحفيز أمريكي كبيرة في ظل إدارة الرئيس الجديد جو بايدن، بينما يتطلع المستثمرون إلى البنك المركزي الأوروبي لاستقاء مؤشرات بشأن المتانة الاقتصادية لمنطقة اليورو.