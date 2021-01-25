عالمياً.. ما هو الوقت المناسب لشراء الدولار؟

رأى دميتري ألكسندروف، رئيس قسم الأبحاث التحليلية بشركة Univer Capital Investment، أن الوقت الأنسب للروس لشراء الدولار هو في منتصف الشهر القادم، أو منتصف الربيع.وأشار الخبير إلى أنه منذ بداية العام الجاري شهد الدولار الأميركي ارتفاعا ملحوظا مقابل معظم العملات، وفي ظل ذلك كانت هناك زيادة في عوائد سندات الخزانة الأميركية. وقال: "الروبل في مثل هذه الحالة لا يمكن أن يتجنب الانخفاض".وأضاف أن الروبل الروسي يتم تداوله الآن في نطاق ضيق نسبيا من 73.5 روبل إلى 75 روبل للدولار، وهو أعلى قليلا من مستوى الدعم القوي الذي ارتفع فوقه في كانون الاول من العام الماضي.وعلى صعيد التداولات، تم تداول العملة الروسية اليوم الاثنين، عند مستوى 75.21 روبل للدولار، بانخفاض قدره 8 كوبيكات (الروبل = 100 كوبيك) عن مستوى الإغلاق السابق.