14
o
بيروت
15
o
طرابلس
10
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
11
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
9
o
بشري
14
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
السعودية: نستهدف استحداث أنماط جديدة لاستغلال النفط والغاز
Lebanon 24
25-01-2021
|
18:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن المملكة تسعى لإحلال الطاقة الشمسية محل سوائل البترول، واستحداث أنماط جديدة لاستغلال النفط والغاز.
وأطلق بن سلمان، الاثنين، الهوية الجديدة لوزارة الطاقة، والتي تعبر عن مواكبتها للتطورات في صناعة الطاقة ومستقبلها، ودورها المحوري في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتابع الأمير عبدالعزيز بن سلمان نقلاً عن بث تلفزيوني: "برنامج إحلال الطاقة الشمسية والغاز بدلا من السوائل البترولية كالبترول الخام ومنتجاته، يحظى باهتمام ولي العهد، لما سوف يكون له من أثر بالغ في المستقبل، ولا يمكن الدخول في تفاصيله الآن حتى عرضه على ولي العهد واللجنة العليا للطاقة".
وأضاف أنه سيكون من أكبر وأهم البرامج التي ستنفذ بما له من قيمة وإضافة للقطاع الوطني، وبما يوفره من إمكانيات مالية كانت تذهب هدراً.
وأشار الوزير إلى أن ما قامت به منظومة الطاقة السعودية من جهد كبير في إعادة الاستقرار للأسواق البترولية خلال العام الماضي، متابعا: "يجب هنا ذكر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية، الذي كان له الدور الرئيسي في المتابعة والتفاوض المباشر والكثير في المواقف الحاسمة، وبدونه كانت ستتأثر المالية العامة وبرامج الدولة، وساهم مساهمة كبيرة لإنشاء لجنة عليا لمزيج الطاقة، وكان إحدى مخرجاتها إعادة هيكلة قطاع الكهرباء".
وقال وزير الطاقة، إن البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري الكربوني مُمكن لإطالة أجل استخدام المواد الهيدروكربونية.
وقال وزير الطاقة إن جميع برامج الوزارة الآن مرتبطة بمشاركة ومساهمة الجهات الحكومية والخاصة، وسيكون لها الأثر الإيجابي التنموي بمفهومه الشامل"، مشيراً إلى أن العمل الجماعي ركيزة أساسية لرؤية 2030.
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة
"انهال بالضرب على عنصر في قوى الأمن".. مقطع فيديو يفجّر مواقع التواصل!
Lebanon 24
"انهال بالضرب على عنصر في قوى الأمن".. مقطع فيديو يفجّر مواقع التواصل!
22:32 | 2021-01-24
24/01/2021 10:32:57
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب سويسري يطلق مفاجأة عن أموال وصلت من لبنان إلى بلاده.. هذا ما قاله
Lebanon 24
نائب سويسري يطلق مفاجأة عن أموال وصلت من لبنان إلى بلاده.. هذا ما قاله
05:01 | 2021-01-25
25/01/2021 05:01:52
Lebanon 24
Lebanon 24
عاش حياة مستهترة ومأساة ألمت بعائلته.. مفاجآت حول اللبناني صهر ترامب (صور)
Lebanon 24
عاش حياة مستهترة ومأساة ألمت بعائلته.. مفاجآت حول اللبناني صهر ترامب (صور)
08:30 | 2021-01-25
25/01/2021 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عندما تسحبون دولاراتكم على الـ3900 ليرة.. هذا ما تخسرونه
Lebanon 24
عندما تسحبون دولاراتكم على الـ3900 ليرة.. هذا ما تخسرونه
08:00 | 2021-01-25
25/01/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قطرات "عجيبة" تقتل كورونا.. رئيس فنزويلا يفاجئ العالم
Lebanon 24
قطرات "عجيبة" تقتل كورونا.. رئيس فنزويلا يفاجئ العالم
10:58 | 2021-01-25
25/01/2021 10:58:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
21:00 | 2021-01-25
للحاصلين على لقاح كورونا... هذا ما تقدمه لكم مطاعم دبي!
19:25 | 2021-01-25
مرتضى: بقاء قطاع الدواجن بعافيته خط أحمر
19:10 | 2021-01-25
هل ستكون المصارف جاهزة لتأمين الأجور في نهاية الشهر؟
15:26 | 2021-01-25
وزني وقع قرارا يتعلق بآلية الاستفادة من التخفيض الضريبي المرتبط بالمحافظة على البيئة
13:27 | 2021-01-25
عالمياً.. ما هو الوقت المناسب لشراء الدولار؟
12:30 | 2021-01-25
مكاسب التكنولوجيا وأرباح الشركات ترفع الأسهم الأوروبية
فيديو
"سوني" تستعدّ لإطلاق واحد من أفضل هواتف الـ5G.. إليكم خصائصه! (فيديو)
Lebanon 24
"سوني" تستعدّ لإطلاق واحد من أفضل هواتف الـ5G.. إليكم خصائصه! (فيديو)
21:00 | 2021-01-25
25/01/2021 21:30:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإسباني.. "أتلتيكو" يقلب تأخّره إلى فوز أمام "فالنسيا" (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإسباني.. "أتلتيكو" يقلب تأخّره إلى فوز أمام "فالنسيا" (فيديو)
21:00 | 2021-01-25
25/01/2021 21:30:03
Lebanon 24
Lebanon 24
يقتل 99.99% من الفيروس.. قريباً بخاخ يرش رذاذاً بالأنف يمنع كورونا من التسلل
Lebanon 24
يقتل 99.99% من الفيروس.. قريباً بخاخ يرش رذاذاً بالأنف يمنع كورونا من التسلل
18:00 | 2021-01-25
25/01/2021 21:30:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact