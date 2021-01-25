للحاصلين على لقاح كورونا... هذا ما تقدمه لكم مطاعم دبي!

قررت مطاعم في دبي تقديم خصومات للأشخاص الذين تلقوا لقاحات فيروس كورونا بهدف تشجيع السكان على التطعيم في مدينة تسعى للحد من انتشار الوباء لكن دون أن تغلق أبوابها.

ولقحت الإمارات حتى الآن أكثر من 2,3 مليون شخص، فيما اضطرت دبي الأسبوع الماضي إلى إعادة جدولة مواعيد الجرعة الأولى من لقاح فايزر بيونتيك بسبب تباطؤ عالمي في تسليم اللقاحات.

وقالت شركة "غايتس هوسبيتاليتي" التي تدير مطاعم عدة في دبي إنها ستقدم خصم 10% للزبائن الذين تلقوا الجرعة الأولى، و20% لأولئك الذين تلقوا الجرعة الثانية شرط تقديم وثيقة تثبت تناول اللقاح.

وتسعى الإمارات لتلقيح النسبة الأكبر من سكانها البالغ عددهم 10 ملايين في فترة قصيرة، وقد أجازت استخدام لقاحات سينوفارم الصيني وفايزر بيونتيك الأميركي الألماني وسبوتنك الروسي.

ورغم ازدياد الإصابات تبدو الحياة طبيعية في دبي حيث تزدحم المراكز التجارية والشواطئ والمطاعم بالرواد، في مدينة استقبلت ملايين الزوار الأجانب خصوصا الأوروبيين خلال عطلة نهاية السنة.

لكن الإمارة اتخذت في الأسبوع الأخير سلسلة من الإجراءات من بينها زيادة مسافة التباعد في المطاعم ووقف أنشطة الترفيه في الفنادق.

والإثنين أعلنت السلطات عن تطبيق هاتفي يوفر للمتعاملين "خدمة الإبلاغ عن أية مؤسسة تجارية لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا".

ولطالما كانت السياحة الدعامة الأساسية للإمارة التي استقبلت أكثر من 16 مليون زائر في 2019. وقبل أن يعطل الوباء حركة السفر العالمية، كان الهدف الوصول إلى عشرين مليونا في عام 2020. وقد أعادت دبي فتح أبوابها أمام حركة السياحة في يوليو الماضي.