للمرة الأولى في التاريخ.. أوروبا تنتج الكهرباء من الطاقة المتجددة أكثر من الوقود الأحفوري

أنتجت الدول الأوروبية الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة أكثر من الوقود الأحفوري عام 2020، وذلك لأول مرة في التاريخ، وفقا لتقرير سنوي من إمبر وAgora Energiewende.ووجد التقرير الذي يتتبع قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2015، والذي نشره موقع "سي أن أن بيزنس" أن الطاقة المتجددة شكلت 38٪ من مصادر إنتاج الكهرباء العام الماضي مقارنة بـ 37٪ للوقود الأحفوري.ويأتي هذا التحول مع ارتفاع الاعتماد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية في الاتحاد الأوروبي.كما يشير التقرير إلى انخفاض الاعتماد على طاقة الفحم بنسبة 20٪ العام الماضي، مما جعله 13٪ فقط من مصادر إنتاج الكهرباء في أوروبا.وقال ديف جونز كبير محللي الكهرباء في إمبر والمؤلف الرئيسي للتقرير إن "النمو السريع في طاقة الرياح والطاقة الشمسية دفع الفحم إلى التراجع، وهذه مجرد البداية".وأضاف جونز أن "أوروبا تعتمد على الرياح والطاقة الشمسية لضمان ليس فقط التخلص التدريجي من الفحم بحلول عام 2030، ولكن أيضا للتخلص من التلوث ومحطات الطاقة النووية، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء".وأدت إجراءات الإغلاق بسبب كورونا في العام الماضي إلى انخفاض الطلب على الكهرباء في جميع أنحاء العالم. وانخفض الطلب الأوروبي بنسبة 4٪ عام 2020 وفقا للتقرير الذي قال إن كورونا لم يكن له تأثير على نمو مصادر الطاقة المتجددة.وأشار التقرير إلى أنه منذ عام 2015 سجلت انبعاثات إنتاج الكهرباء في أوروبا انخفاضا تاريخيا وأصبحت أنظف بنسبة 29٪.ويأتي هذا الإنجاز بعد التزامات من قادة الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55٪ عن مستويات عام 1990 بحلول عام 2030.وفي الولايات المتحدة تجاوزت مصادر الطاقة المتجددة الفحم في السنوات الأخيرة. وفي مايو الماضي تم إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة أكثر من الفحم لأول مرة منذ عام 1885.وقال باتريك غريشن مدير Agora Energiewende في بيان "يجب ألا يبطئ التعافي الاقتصادي بعد الوباء العمل المناخي". "لذلك نحن بحاجة إلى سياسة مناخية قوية لضمان التقدم".