إقتصاد

هل ستكون المصارف جاهزة لتأمين الأجور في نهاية الشهر؟

Lebanon 24
25-01-2021 | 19:10
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 صدر عن جمعية مصارف لبنان البيان الآتي: "وجه رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور سليم صفير الى رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب كتابا أبلغه فيه أن "المصارف ستكون جاهزة كالمعتاد لتأمين أجور ورواتب العاملين في القطاعين العام والخاص في نهاية شهر كانون الثاني الجاري، وهي بالتالي لن تكون بحاجة لأية تدابير استثنائية أو إضافية لهذا الغرض".
المصدر: الوكالة الوطنية
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