مرتضى: بقاء قطاع الدواجن بعافيته خط أحمر

استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس مرتضى وفدا من نقابات مربي الدواجن في لبنان.وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لمرتضى أن "النقاش بحث في الضرر اللاحق بهذا القطاع من جراء الإقفال العام في البلاد، الأمر الذي أدى إلى انخفاض هائل بتصريف إنتاج المزارع".وأكد مرتضى أن "بقاء هذا القطاع بعافيته خط أحمر، إن كان لجهة تأمين سبل استمراريته ودعمه، إن كان لجهة حمايته بوجه المنتجات المنافسة المستوردة من الخارج".وأشار إلى أن "موضوع الأعلاف المدعومة سيكون توزيعه ضمن آلية أكثر تنظيما وضمن محركات المنصة الرسمية المعتمدة".