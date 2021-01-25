إقتصاد

خبير يكشف مشهد سعر الدولار في لبنان خلال الأيام القادمة.. هذا ما قاله

Lebanon 24
25-01-2021 | 22:37
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم الإثنين، ارتفاعاً طفيفاً، إذ بلغ 8775 ليرة لبنانية للمبيع مقابل 8825 ليرة لبنانية للشراء.

وكانت تسعيرة الدولار صباح اليوم تراوحت بين 8770 و 8820 ليرة لبنانية.

في غضون ذلك، أشار الخبير الاقتصادي باتريك مارديني إلى أنّ هناك توقعات باستمرار ارتفاع سعر الدولار خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً أنه لا أفق واضحة للحل في لبنان.

وفي حديثٍ عبر قناة الـ"OTV"، لفت مارديني إلى أنّ هناك أسباباً عديدة تساهم في ارتفاع سعر العملة الخضراء أبرزها انعدام ثقة المواطن بالليرة اللبنانية، تسييل الدّين العام وطباعة كميات هائلة من الليرة، فضلاً عن الانكماش الاقتصادي الذي يزداد بشكل كبير، إذ يتوقع البنك الدولي أن يصل إلى 25% خلال العام الجاري.

 

 

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