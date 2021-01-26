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إقتصاد
التحديات بعد 8 شباط كبيرة... هل من هلع حتمي على المواد الغذائية؟
Lebanon 24
26-01-2021
|
05:55
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كتب خالد ابو شقرا في "نداء الوطن" يسجل لقطاع السوبرماركت الذي يتعامل يومياً مع أكبر عدد من المستهلكين التزامه بالمعايير الصحية والوقائية التي فرضتها أزمة كورونا منذ آذار العام الماضي. "فليس هناك من قطاع تجاوب علمياً مع متطلبات الازمة مثلنا"، يقول نقيب أصحاب السوبر ماركت د. نبيل فهد. "فمنذ بداية الازمة الصحية استقدمنا شركات متخصصة مثل EWR و Boecker و Lebanese Canadian وغيرها من اجل ضمان سلامتنا وسلامة المتسوقين. وتمّ وضع بروتوكول حماية متخصص وطبقناه بكثير من القسوة".
وتابع: تقضي الخطة التي اقترحتها النقابة على كل من وزير الاقتصاد واللجنة الوزارية الالتزام بالنقاط التالية:
- إعطاء كل شخص داخل السوبرماركت مساحة 16 متراً مربعاً مساحة.
- إجبار الداخلين على وضع الكمامة وتعقيم اليدين وفحص الحرارة.
- زيادة نقاط الدفع وفتح صناديق إضافية.
- الالتزام بادخال عدد محدد من المتسوقين.
- مطالبة الجهات الامنية بمراقبة الاعداد داخل السوبرماركت، وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.
وأضاف: التخوف اليوم هو أن "يؤدي إستمرار إقفال السوبرماركت بشكل كلي إلى عودة الاكتظاظ بشكل كبير في أول أيام إعادة الفتح. خصوصاً إنها تصادف في الأول من الشهر القادم. فحاجة الناس إلى المواد الإستهلاكية المترافقة مع نقص كبير في المواد الغذائية ستخلق اكتظاظاً مشابهاً لذلك الذي رأيناه قبل الإغلاق"، من وجهة نظر فهد. "وعليه كان اقتراحنا بالسماح للسوبرماركت بالفتح المنظم من خلال شمولها في المنصة الإلكترونية لطلب إذن التنقل، لتمكين وصول المواطنين الى السوبرماركت، وتحديد اعداد المتسوقين بحسب مساحة المتجر. وتوزيع وقت العمل في السوبرماركت بشكل يسمح باستيعاب مستهلكين أكثر بكثافة أقل. وبذلك نحد من هجمة المواطنين على السوبرماركت دفعة واحدة في 8 شباط القادم".
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المصدر: نداء الوطن
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