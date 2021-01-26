إقتصاد

التحديات بعد 8 شباط كبيرة... هل من هلع حتمي على المواد الغذائية؟

Lebanon 24
26-01-2021 | 05:55
A-
A+
Doc-P-787702-637472376758310745.jpg
Doc-P-787702-637472376758310745.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب خالد ابو شقرا في "نداء الوطن" يسجل لقطاع السوبرماركت الذي يتعامل يومياً مع أكبر عدد من المستهلكين التزامه بالمعايير الصحية والوقائية التي فرضتها أزمة كورونا منذ آذار العام الماضي. "فليس هناك من قطاع تجاوب علمياً مع متطلبات الازمة مثلنا"، يقول نقيب أصحاب السوبر ماركت د. نبيل فهد. "فمنذ بداية الازمة الصحية استقدمنا شركات متخصصة مثل EWR و Boecker و Lebanese Canadian وغيرها من اجل ضمان سلامتنا وسلامة المتسوقين. وتمّ وضع بروتوكول حماية متخصص وطبقناه بكثير من القسوة".
 
وتابع: تقضي الخطة التي اقترحتها النقابة على كل من وزير الاقتصاد واللجنة الوزارية الالتزام بالنقاط التالية:

- إعطاء كل شخص داخل السوبرماركت مساحة 16 متراً مربعاً مساحة.

- إجبار الداخلين على وضع الكمامة وتعقيم اليدين وفحص الحرارة.

- زيادة نقاط الدفع وفتح صناديق إضافية.

- الالتزام بادخال عدد محدد من المتسوقين.

- مطالبة الجهات الامنية بمراقبة الاعداد داخل السوبرماركت، وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.

وأضاف: التخوف اليوم هو أن "يؤدي إستمرار إقفال السوبرماركت بشكل كلي إلى عودة الاكتظاظ بشكل كبير في أول أيام إعادة الفتح. خصوصاً إنها تصادف في الأول من الشهر القادم. فحاجة الناس إلى المواد الإستهلاكية المترافقة مع نقص كبير في المواد الغذائية ستخلق اكتظاظاً مشابهاً لذلك الذي رأيناه قبل الإغلاق"، من وجهة نظر فهد. "وعليه كان اقتراحنا بالسماح للسوبرماركت بالفتح المنظم من خلال شمولها في المنصة الإلكترونية لطلب إذن التنقل، لتمكين وصول المواطنين الى السوبرماركت، وتحديد اعداد المتسوقين بحسب مساحة المتجر. وتوزيع وقت العمل في السوبرماركت بشكل يسمح باستيعاب مستهلكين أكثر بكثافة أقل. وبذلك نحد من هجمة المواطنين على السوبرماركت دفعة واحدة في 8 شباط القادم".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
المصدر: نداء الوطن
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
22:37 | 2021-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:58 | 2021-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:27 | 2021-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2021-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:07 | 2021-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
10:00 | 2021-01-26
08:30 | 2021-01-26
08:23 | 2021-01-26
07:30 | 2021-01-26
07:00 | 2021-01-26
06:57 | 2021-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website