التحديات بعد 8 شباط كبيرة... هل من هلع حتمي على المواد الغذائية؟

وتابع: تقضي الخطة التي اقترحتها النقابة على كل من وزير الاقتصاد واللجنة الوزارية الالتزام بالنقاط التالية:- إعطاء كل شخص داخل السوبرماركت مساحة 16 متراً مربعاً مساحة.- إجبار الداخلين على وضع الكمامة وتعقيم اليدين وفحص الحرارة.- زيادة نقاط الدفع وفتح صناديق إضافية.- الالتزام بادخال عدد محدد من المتسوقين.- مطالبة الجهات الامنية بمراقبة الاعداد داخل السوبرماركت، وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.وأضاف: التخوف اليوم هو أن "يؤدي إستمرار إقفال السوبرماركت بشكل كلي إلى عودة الاكتظاظ بشكل كبير في أول أيام إعادة الفتح. خصوصاً إنها تصادف في الأول من الشهر القادم. فحاجة الناس إلى المواد الإستهلاكية المترافقة مع نقص كبير في المواد الغذائية ستخلق اكتظاظاً مشابهاً لذلك الذي رأيناه قبل الإغلاق"، من وجهة نظر فهد. "وعليه كان اقتراحنا بالسماح للسوبرماركت بالفتح المنظم من خلال شمولها في المنصة الإلكترونية لطلب إذن التنقل، لتمكين وصول المواطنين الى السوبرماركت، وتحديد اعداد المتسوقين بحسب مساحة المتجر. وتوزيع وقت العمل في السوبرماركت بشكل يسمح باستيعاب مستهلكين أكثر بكثافة أقل. وبذلك نحد من هجمة المواطنين على السوبرماركت دفعة واحدة في 8 شباط القادم".