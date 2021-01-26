فواتير بالليرة والدولار الفريش.. 3 طرق حسابية

كتبت رنى سعرتي في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "قرار المالية... مخالفة قانونية تزيد الأمور تعقيداً؟": "بانتظار صدور توضيحات اكثر حول آلية تطبيق إعلام وقرار وزارة المالية المتعلّقين بإصدار الفواتير بالليرة اللبنانية وفقاً للسعر الفعلي للصرف، واستيفاء الضرائب والرسوم بالليرة اللبنانية على اساسها، ما زال التجار واصحاب المهن الحرة يتخبطون لتطبيق هذا القرار، بطريقة تضمن عدم التدقيق لاحقاً بسجلاتهم المحاسبية ومحسابتهم جزائياً، كما نبّهت وزارة المالية، على ذنب لم يقترفوه عمداً، إنما نتيجة عدم الوضوح وعشوائية إصدار القرارات.صدرت عن مجلس نقابة خبراء المحاسبة المجازين توضيحات للقرارات التي صدرت أخيراً عن وزارة المالية، تتعلق أولاً بالقرار رقم 8931 تاريخ 31-12-2020، حول آلية تسجيل العمليات التجارية التي تتأثر قيمتها بتقلّبات اسعار العملات في السجلات المحاسبية:وشرح التوضيح في موضوع المبيعات، «انّ على اصحاب المهن الحرة والمهن التجارية والصناعية وغير التجارية، تسجيل فواتير تقديم المواد والبضاعة والخدمات والاشغال الصادرة بالعملات الاجنبية في السجلات، بحسب كيفية تحصيلها، واستيفاء الضريبة على القيمة المضافة على اساس معدل هذه الضريبة من القيمة المتفق على تحصيلها من الزبون (المادة 38 من قانون الضريبة على القيمة المضافة)، اما الفواتير الصادرة اساساً بالليرة اللبنانية فلا مشكلة فيها».