إقتصاد

فواتير بالليرة والدولار الفريش.. 3 طرق حسابية

Lebanon 24
26-01-2021 | 07:00
A-
A+
Doc-P-787721-637472399064163360.jpg
Doc-P-787721-637472399064163360.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت رنى سعرتي في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "قرار المالية... مخالفة قانونية تزيد الأمور تعقيداً؟": "بانتظار صدور توضيحات اكثر حول آلية تطبيق إعلام وقرار وزارة المالية المتعلّقين بإصدار الفواتير بالليرة اللبنانية وفقاً للسعر الفعلي للصرف، واستيفاء الضرائب والرسوم بالليرة اللبنانية على اساسها، ما زال التجار واصحاب المهن الحرة يتخبطون لتطبيق هذا القرار، بطريقة تضمن عدم التدقيق لاحقاً بسجلاتهم المحاسبية ومحسابتهم جزائياً، كما نبّهت وزارة المالية، على ذنب لم يقترفوه عمداً، إنما نتيجة عدم الوضوح وعشوائية إصدار القرارات.

صدرت عن مجلس نقابة خبراء المحاسبة المجازين توضيحات للقرارات التي صدرت أخيراً عن وزارة المالية، تتعلق أولاً بالقرار رقم 8931 تاريخ 31-12-2020، حول آلية تسجيل العمليات التجارية التي تتأثر قيمتها بتقلّبات اسعار العملات في السجلات المحاسبية:

 وشرح التوضيح في موضوع المبيعات، «انّ على اصحاب المهن الحرة والمهن التجارية والصناعية وغير التجارية، تسجيل فواتير تقديم المواد والبضاعة والخدمات والاشغال الصادرة بالعملات الاجنبية في السجلات، بحسب كيفية تحصيلها، واستيفاء الضريبة على القيمة المضافة على اساس معدل هذه الضريبة من القيمة المتفق على تحصيلها من الزبون (المادة 38 من قانون الضريبة على القيمة المضافة)، اما الفواتير الصادرة اساساً بالليرة اللبنانية فلا مشكلة فيها».
مثال على ذلك، اذا كانت فاتورة المبيع بقيمة 1000 دولار + 110 دولارات (VAT) هناك 3 احتمالات للتسجيل في السجلات على الشكل التالي:

1- اذا كانت الفاتورة سيتمّ قبضها بشيكات دولار، فهنا يتوجب تسعيرها على اساس سعر الصرف الرسمي 1515، اي انّ المبيعات = 1515000 ليرة لبنانية والضريبة على القيمة المضافة = 166650 ليرة.

2- اذا كانت الفاتورة سيتمّ قبضها بالليرة اللبنانية، فيتمّ تسعيرها بحسب المبلغ المقبوض من الزبون وفقاً للاتفاق معه (على اسعار 1515 او 3000 او 5000 او 8000 ليرة ...).


3- اذا كانت الفاتورة سيتمّ قبضها دولار fresh فيتمّ تسعيرها بحسب سعر السوق السوداء (8500 ليرة مثلاً) أي المبيعات = 8500000 ليرة والضريبة المضافة = 935000 ليرة". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا. 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
22:37 | 2021-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:58 | 2021-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:27 | 2021-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2021-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:07 | 2021-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
10:00 | 2021-01-26
08:30 | 2021-01-26
08:23 | 2021-01-26
07:30 | 2021-01-26
06:57 | 2021-01-26
06:24 | 2021-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website