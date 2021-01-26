إقتصاد

سلعة أساسية سيرتفع سعرها من جديد

Lebanon 24
26-01-2021 | 06:57
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يتردّد في الأروقة السياسية أن سلعة حيوية أساسية إرتفع سعرها من فترة قصيرة معرّضة للإرتفاع من جديد.

المصدر: الجمهورية
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