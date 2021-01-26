إقتصاد

اليكم سعر صرف الدولار مقابل الليرة حسب نقابة الصرافين

Lebanon 24
26-01-2021 | 08:23
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أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الثلثاء 26/1/2021 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.
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مقابة الصرافين

لبنان

الدولار

الليرة

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