إقتصاد

تحذير من الدولار.. خبراء يحددون العملات المربحة في 2021

Lebanon 24
26-01-2021 | 10:30
A-
A+
Doc-P-787763-637472473829844688.jpg
Doc-P-787763-637472473829844688.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حدد خبراء قائمة بالعملات التي يمكن جني أموال من خلال الاستثمار فيها خلال العام الجاري، ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي صعوبات من جراء عواقب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأجمع الخبراء، الذين استطلعت آرائهم وكالة "نوفوستي" الروسية على أنه يجب على الروس الانتباه إلى اليورو واليوان الصيني من أجل تحقيق استثمارات مربحة، في حين أن الدولار والجنيه الإسترليني لن يحققا دخلا كبيرا.

وقال سيرغي غريشونين، العضو المنتدب في وكالة التصنيف NRA: "نتوقع أن يتبع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي سياسة الدولار الضعيف، ونفترض أن الاستثمار باليورو قد يجلب دخلا أكبر من الدولار. كما يجدر النظر إلى اليوان الصيني، الذي من المتوقع أن يستمر في الارتفاع مقابل الدولار".

ويرى الخبير أنه ينبغي على المستثمرين في عام 2021 تجنب العملات الضعيفة للدول النامية، مثل الليرة التركية، كذلك يجب الانتباه إلى أن الفرنك السويسري من المتوقع أن يكون مستقرا في 2021، أي من غير المرجح أن يحقق ربحا عند الاستثمار فيه.

بدوره يعتقد كونستانتين بوشيف، محلل الاستثمار في شركة السمسرة "أوتكريتيا" أنه ينبغي على المستثمر الانتباه هذا العام لعملات مثل الدولار الأسترالي والكندي، إلى جانب عملات لبلدان نامية مثل الريال البرازيلي والبيزو المكسيكي.

وقال إن "التغيير الإيجابي في عملات هذه البلدان يمكن أن يحقق أرباحا إضافية للأرباح الأساسية على الأسهم والسندات. ومن غير المحتمل أن يكون الدولار الأميركي والجنيه الإسترليني من الاستثمارات المفضلة لدى المستثمرين".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
11:30 | 2021-01-26
10:30 | 2021-01-26
10:00 | 2021-01-26
08:30 | 2021-01-26
08:23 | 2021-01-26
07:30 | 2021-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website