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إقتصاد
تحذير من الدولار.. خبراء يحددون العملات المربحة في 2021
Lebanon 24
26-01-2021
|
10:30
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حدد خبراء قائمة بالعملات التي يمكن جني أموال من خلال الاستثمار فيها خلال العام الجاري، ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي صعوبات من جراء عواقب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأجمع الخبراء، الذين استطلعت آرائهم وكالة "نوفوستي" الروسية على أنه يجب على الروس الانتباه إلى اليورو واليوان الصيني من أجل تحقيق استثمارات مربحة، في حين أن الدولار والجنيه الإسترليني لن يحققا دخلا كبيرا.
وقال سيرغي غريشونين، العضو المنتدب في وكالة التصنيف NRA: "نتوقع أن يتبع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي سياسة الدولار الضعيف، ونفترض أن الاستثمار باليورو قد يجلب دخلا أكبر من الدولار. كما يجدر النظر إلى اليوان الصيني، الذي من المتوقع أن يستمر في الارتفاع مقابل الدولار".
ويرى الخبير أنه ينبغي على المستثمرين في عام 2021 تجنب العملات الضعيفة للدول النامية، مثل الليرة التركية، كذلك يجب الانتباه إلى أن الفرنك السويسري من المتوقع أن يكون مستقرا في 2021، أي من غير المرجح أن يحقق ربحا عند الاستثمار فيه.
بدوره يعتقد كونستانتين بوشيف، محلل الاستثمار في شركة السمسرة "أوتكريتيا" أنه ينبغي على المستثمر الانتباه هذا العام لعملات مثل الدولار الأسترالي والكندي، إلى جانب عملات لبلدان نامية مثل الريال البرازيلي والبيزو المكسيكي.
وقال إن "التغيير الإيجابي في عملات هذه البلدان يمكن أن يحقق أرباحا إضافية للأرباح الأساسية على الأسهم والسندات. ومن غير المحتمل أن يكون الدولار الأميركي والجنيه الإسترليني من الاستثمارات المفضلة لدى المستثمرين".
المصدر:
روسيا اليوم
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