إقتصاد

وفد من تجمع صناعيي وتجار المنية زار حب الله: لاستثناء القطاع الصناعي من الاقفال

Lebanon 24
26-01-2021 | 10:30
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زار وفد من تجمع صناعيي وتجار المنية برئاسة سمير علم الدين وأعضاء من التجمع وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال عماد حب الله في مكتبه في الوزارة، للوقوف عند حاجات الصناعيين في فترة الاغلاق العام وما يعانونه.

وكانت الزيارة مناسبة لشكر حب الله على "زيارته الأخيرة الى المنية بدعوة من التجمع لتفقد الأضرار التي أصابت المصانع بسبب العاصفةالتي مرت على لبنان".

وطلب علم الدين من حب الله "استثناء القطاع الصناعي من الاقفال لما فيه ضرر كبير يعود على المصانع وعمالها والاقتصاد بشكل عام".

بعدها قام الوفد برفقة رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد الخير بزيارة وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال طلال حواط لشكره على الزيارة الأخيرة الى المنية وتهنئته "بشفائه من فيروس كورونا"، متمنين له "دوام الصحة والعافية".
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