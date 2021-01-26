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إقتصاد
دراسة: الإنفاق العسكري العالمي لسنة 2020 بلغ 1.93 تريليون دولار!
Lebanon 24
26-01-2021
|
14:00
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كشفت دراسة نشرها مركز المعلومات والتحليل "جانيس" (janes)، أنّ الإنفاق العسكري العالمي لسنة 2020 زاد بنسبة 1.9% وبلغ 1.93 تريليون دولار، وأظهر نمواً مطرداً منذ 7 سنوات.
وبحسب ما نقلت وكالة "تاس" الروسية، فإنّه وفقاً للتقرير الذي نُشر، اليوم الثلاثاء، فإنّ الانفاق العسكري في العالم للسنة الماضية زادا بنحو 180 مليار دولار عن مؤشرات عام 2010، والذي كان 1.75 تريليون دولار.
وتوقّع الخبراء أن الانفاق العسكري العالمي سيشهد تباطؤاً في عام 2021، وذلك بسبب التداعيات الاقتصادية للأزمة الناجمة عن جائحة فيروس "كورونا".
وقال الخبراء إنّه "من المحتمل أن تقوم جميع المناطق، باستثناء أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأميركا اللاتينية، بإجراء تخفيضات في الإنفاق العسكري في عام 2021.
وبحسب التقرير، فإنّه من المتوقع أن يصل الانفاق العسكري العالمي السنة القادمة إلى أدنى مستوى له منذ عام 2013.
المصدر:
روسيا اليوم
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