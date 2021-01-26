"بجعات سوداء" جديدة تحوم فوق الاقتصاد العالمي... ماذا قصد مسؤول روسي بهذا القول؟

حذر رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، من ظهور مشاكل اقتصادية عالمية جديدة، ويأتي ذلك في وقت تعصف فيه أزمة فيروس كورونا بالاقتصاد العالمي.وقال المسؤول متحدثا في جلسة بالمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، المنعقد هذا العام عبر الفيديو كونفرنس، إن العالم بانتظار ظهور "بجعات سوداء" جديدة، ومن بينها تسارع معدلات التضخم، واحتمال ظهور وباء جديد.وأضاف رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، قائلا: "اعتقد أنه ستتم طباعة النقود في جميع أنحاء العالم، ومن الواضح أن جائحة أخرى من الممكن أن تحدث، لذلك من المهم جدا ضبط طريقتنا في التعامل مع المسألة".كذلك أشار دميترييف إلى حقيقة أن الإرهاب يشكل تهديدا للعالم، وأكد أن العالم بحاجة إلى الاستقرار، وأن الانقسام والانغماس السياسي يشكلان عقبات في طريق التوصل إليه، ويجب التغلب على ذلك بمساعدة التعاون الدولي.و"البجعة السوداء" هي كناية عن صعوبة التنبؤ بالأحداث النادرة، وبني هذا التشبيه على أن طائر البجع كله أبيض، لكن تم اكتشاف البجع الأسود في أستراليا، بحدث غير متوقع.