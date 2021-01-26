إقتصاد

هذه توصيات لجنة الاقتصاد للحكومة..

Lebanon 24
26-01-2021 | 16:17
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عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط اجتماعا عبر تقنية Zoom برئاسة النائب فريد البستاني وحضور المقرر النائب علي بزي والنواب: علي درويش، ألكسندر ماطوسيان، شوقي الدكاش، ميشال ضاهر، إدي أبي اللمع، روجيه عازار ومحمد سليمان.

وخصص الاجتماع للقاء وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال عماد حب الله.

بعد ترحيب البستاني بوزير الصناعة، شرح حب الله الوضع الصناعي و"ضرورة الملاءمة بين الصحة والإنتاج، بحيث تستمر عجلة الإنتاج من دون الحاق ضرر بالوضع الصحي".

وبعدما نوه البستاني بـ"دور الحكومة لا سيما في الوضع الصحي والمبادرات التي اتخذتها وزارة الصحة بالنسبة الى توفير المستلزمات الضرورية من أوكسجين وغيرها لمن يحتاج اليها والعمل الجاري لتوفير اللقاحات في مواعيدها".

وأوصت اللجنة الحكومة بالآتي:

"- التشديد على أهمية القطاعات الانتاجية لا سيما الصناعية منها.

- اعتبار الصحة أولية والتشدد في الإجراءات الوقائية التي تحد من انتشار جائحة كورونا.

- ضرورة وقف التجمعات وحتى المنزلية منها.

- ضرورة الإسراع في إنجاز اللوائح لدعم العائلات المحتاجة والأكثر فقرا.

- فتح السوبرماركت والأفران بشكل متواصل، مع الإذن المسبق للعاملين والمتسوقين، على حد سواء، مع تطبيق إجراءات الوقاية وضرورة مراعاة عدم الاكتظاظ".

وفي الختام، شكر البستاني وزير الصناعة وأعضاء اللجنة والنواب المشاركين في الاجتماع.

اجتماع غدا
وفي إطار الاجتماعات المفتوحة، دعا رئيس اللجنة النائب البستاني الى اجتماع يعقد عند الحادية عشرة قبل ظهر غد عبر تقنية Zoom، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمه.
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