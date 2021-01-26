خلال 5 سنوات.. خسائر كورونا الى 22 تريليون دولار!

يتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي انتعاشا قويا هذا العام، لكن أزمة فيروس كورونا المستجد تتسبب بأضرار فادحة، حسبما أعلنت كبيرة خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث اليوم.

وصرحت للصحافيين بأن "الخسائر التراكمية في الانتاج بين 2020 و2025 والمتوقع حاليا أن تبلغ 22 ترليون دولار، مقارنة بالتوقعات ما قبل الوباء، لا تزال كبيرة".