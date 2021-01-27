إقتصاد

لماذا يجب شراء اليورو بدلا من الدولار في الـ 2021؟

Lebanon 24
27-01-2021 | 12:00
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خلال العام الماضي عادت العملة الأوروبية بأرباح جيدة على مستثمريها، حيث اعتبر اليورو، إلى جانب أسهم شركات التكنولوجيا والذهب، أحد أدوات الاستثمار الأكثر ربحية في 2020.

 

وبلغت الربحية الحقيقية لليورو أكثر من 25% في 2020، ويتوقع أرتيم توزوف المدير التنفيذي لقسم سوق رأس المال في Univer Capital، أن تحافظ العملة الأوروبية على هذا المسار خلال العام الجاري.

 

وعن أسباب ارتفاع اليورو، أشار الخبير إلى إجراءات دعم المواطنين والشركات من قبل السلطات، كذلك سحب أموال المستثمرين من الأصول الخطرة لصالح العملات الاحتياطية الرئيسية.

 

يأتي ذلك في وقت يتوقع فيه أن يتراجع الدولار ما بين 10% - 15% أمام العملات الرئيسية في العالم، خلال العام الجاري، وذلك بعد تعيين، جانيت يلين، وزيرة للخزانة الأميركية.

المصدر: روسيا اليوم
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