توقعات بخسارة الدولار 15% من قيمته.. ماذا يقول الخبراء عن مصير العملة الخضراء؟

يتوقع أن تخسر العملة الأميركية ما بين 10% - 15% من قيمتها أمام العملات الرئيسية في العالم، خلال العام الجاري، وذلك بعد تعيين، جانيت يلين، وزيرة للخزانة الأميركية، بحسب ما جاء على "روسيا اليوم".وقال خبراء إن وزيرة الخزانة الأمريكية الجديدة أكدت أنها لا تسعى لخفض الدولار، لكن في الواقع فإن الوزيرة تعول على دولار ضعيف، وتقترح ضخ أموال لدعم الاقتصاد الأميركي، في ظل أزمة كورونا.وصادق مجلس الشيوخ الأميركي الاثنين على تعيين الرئيسة السابقة للاحتياطي الفدرالي، جانيت يلين، وزيرة للخزانة، لتصبح بذلك أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تتبوأ هذا المنصب.