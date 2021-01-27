إقتصاد

وزني أوعز بدفع جزء من مستحقات الصندوق الوطني للضمان بسندات خزينة قيمتها 200 مليار ليرة

Lebanon 24
27-01-2021 | 15:16
A-
A+
Doc-P-788248-637473578076571215.jpg
Doc-P-788248-637473578076571215.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني، وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال لميا يمين والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، في حضور المدير العام للمالية بالتكليف جورج معراوي.

وتم في خلال الاجتماع، البحث في موضوع مستحقات الصندوق وأعطى الوزير وزني توجيهاته بدفع جزء منها عبر إصدار سندات خزينة بالليرة اللبنانية بقيمة 200 مليار ليرة بالتنسيق ما بين وزارة المالية ومصرف لبنان.

وقال ىالدكتور كركي بعد اللقاء أنه "لاول مرة يحصل الصندوق على مبلغ 300 مليار ليرة في أقل من أربعة أشهر".
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2021-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:42 | 2021-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:16 | 2021-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:09 | 2021-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
14:45 | 2021-01-27
13:00 | 2021-01-27
12:00 | 2021-01-27
11:00 | 2021-01-27
10:00 | 2021-01-27
09:15 | 2021-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website