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إقتصاد
وزني أوعز بدفع جزء من مستحقات الصندوق الوطني للضمان بسندات خزينة قيمتها 200 مليار ليرة
Lebanon 24
27-01-2021
|
15:16
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استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني، وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال لميا يمين والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، في حضور المدير العام للمالية بالتكليف جورج معراوي.
وتم في خلال الاجتماع، البحث في موضوع مستحقات الصندوق وأعطى الوزير وزني توجيهاته بدفع جزء منها عبر إصدار سندات خزينة بالليرة اللبنانية بقيمة 200 مليار ليرة بالتنسيق ما بين وزارة المالية ومصرف لبنان.
وقال ىالدكتور كركي بعد اللقاء أنه "لاول مرة يحصل الصندوق على مبلغ 300 مليار ليرة في أقل من أربعة أشهر".
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