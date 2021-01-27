ارتفاع ملحوظ.. الدولار بـ9000 ليرة؟!

شهد دولار السوق السوداء بعد ظهر اليوم الاربعاء ارتفاعاً ملحوظاً، حيث سَجَّل ما بين 8900 و9000 ليرة لبنانية للدولار واحد.يتم التداول صباح اليوم الأربعاء في السوق الموازية بسعر صرف للدولار يتراوح ما بين 8800 - 8840 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي وهو سعر الإقفال مساء أمس الثلاثاء.إلى ذلك، أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الاربعاء 27/1/2021 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.