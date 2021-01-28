إقتصاد

الأرباح الصافية لبنك إماراتي شهير تهبط 16%.. إقرأوا الأرقام

Lebanon 24
28-01-2021 | 09:30
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قال بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف في الإمارات إن أرباحه الصافية هبطت بنسبة 16 بالمئة في 2020 مع ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة وسط معاناة الاقتصاد من جائحة فيروس كورونا.

وأعلن مصرف "أبوظبي الأول" عن نتائجه المالية للعام 2020 حيث بلغ صافي أرباح المجموعة 10.6 مليارات درهم للسنة المالية المنتهية 31 كانون الأول 2020، مقارنة مع 12.5 مليار 2019 وسجلت الأرباح انخفاضا مقارنة مع الفترة نفسها من 2019، ما يعكس ظروف السوق الاستثنائية التي تميزت بانخفاض معدلات الفائدة، والتباطؤ الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات وارتفاع مخصصات انخفاض القيمة التي تم تعويضها جزئياً من خلال ضبط التكاليف. 

وحافظ البنك على قوة الميزانية العمومية على مدار العام، لينهي السنة المالية بمعدلات عالية من السيولة وعمليات التمويل ورأس المال، إلى جانب الحفاظ على مقاييس قوية لجودة الأصول بفضل إجراءات الدعم المعتمدة في إطار خطة الدعم الاقتصادي الشاملة لمصرف الإمارات المركزي. 
المصدر: وكالات
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