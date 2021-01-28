إقتصاد

تعرّفوا إلى "ملوك العقارات" في روسيا

Lebanon 24
28-01-2021 | 13:00
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نشرت مجلة "فوربس" الأميركية تصنيفا للشركات في روسيا التي حققت أعلى دخل من إيجار العقارات التجارية، ووصفت هذه الشركات بـ"ملوك العقارات الروسية".

 

وجاء في المرتبة الأولى شركة "كيفسكايا بلوشاد" التي تعود ملكيتها لرجلي الأعمال غودا نيسانوف وزاراخ إلييف، ووفقا لتقرير "فوربس" فقد حققت الشركة في 2020 أرباحا من الإيجار تجاوزت 1.2 مليار دولار، ومن المساحات التجارية التي تقوم الشركة بتأجيرها محلات في "فود سيتي"، وهو مركز تجاري ضحم لبيع المواد الغذائية والخضروات بالجملة والتجزئة، بالإضافة لهذا المركز تمتلك الشركة مركز تسوق في قلب العاصمة الروسية "يفرابيسكي".

 

وفي المرتبة الثانية جاءت مجموعة "تاشير" التي تعود ملكيتها لرجل الأعمال سامفيل كارابيتيانا، وحققت المجموعة أرباحا من إيجار العقارات قدرها 585 مليون دولار. وتمتلك المجموعة مركز التسوق "ريو" في ضواحي موسكو، ومجمع "كفارتال" متعدد الوظائف، وفندق "نوفوتيل موسكو سيتي".

 

فيما احتلت المرتبة الثالثة شركة "سافمار"، ويمتلك الشركة رجلا الأعمال ميخائيل وسايت سلام غوتسيريف، وبلغ دخل المجموعة من إيجار العقارات التجارية 460 مليون دولار.

المصدر: روسيا اليوم
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