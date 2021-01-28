إقتصاد

تطبيق لبناني شهير يستخدمه الملايين إلى أبو ظبي.. ومكتب بيروت سيُقفل؟

Lebanon 24
28-01-2021 | 10:13
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أعلن تطبيق "أنغامي" الموسيقي عن إفتتاح مكتبه الرئيسي في العاصمة الاماراتية أبو ظبي، بحسب ما أفادت صحيفة "الأخبار".

وفي التفاصيل أنّه مع الكشف عن هذه الخطوة، بدأت الأخبار تتردد حول إقفال مكتب «أنغامي» في بيروت إثر الازمة الاقتصادية التي يمرّ بها لبنان، وإنتقاله إلى الإمارات، ليتضح لاحقاً أن مقرّ «أنغامي» في بيروت سيبقى مفتوحاً ويعمل بشكل طبيعي، ويستقبل طلبات التوظيف وبعض الخطوات المتعلقة بالتعاقدات مع الفنانين.

وتابعت الصحيفة: "في المقابل، يعطي القائمون على «أنغامي» أولوية كبرى لمكتب أبو ظبي إثر الإتفاق الذي عقد بين التطبيق ومكتب «أبوظبي للاستثمار»، لتأسيس مركز لها في العاصمة. وهو إحدى مبادرات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21». وتهدف الشراكة إلى تأسيس أعمال جديدة لها وتوسيعها، وتقديم الحوافز التي تمكّن من إطلاق خدمات جديدة".

يذكر أن «أنغامي» تأسست في لبنان عام 2012 كأول منصة إلكترونية للبث الموسيقي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتضم ملايين المتابعين وتبث أغاني بشكل حصري، ولديها مكاتب في بيروت ودبي والقاهرة والرياض.

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