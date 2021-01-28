أسعار النفط تهبط بفعل مخاوف الطلب وارتفاع الدولار

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس على الرغم من انخفاض كبير لمخزونات الخام الأميركية، في الوقت الذي تعرضت فيه الأسعار لضغوط بفعل ارتفاع الدولار الأميركي ومخاوف جديدة حيال الطلب بسبب كورونا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأميركي بنسبة 0.62 بالمئة إلى 52.52 دولار للبرميل، بحلول الساعة 04:52 بتوقيت غرينتش، لتمحو مكاسب حققتها أمس الأربعاء.

فيما هبطت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.65 بالمئة إلى 55.45 دولار للبرميل، بعدما خسرت عشرة سنتات أمس الأربعاء.

وارتفع مؤشر الدولار إلى 90.753 نقطة، حيث صعد من المستوى المتدني الذي سجله في كانون الثاني الماضي البالغ 89.206 نقطة، مما يضغط بالتبعية على السلع الأولية المسعرة بالدولار.

وتلقت سوق النفط الدعم في وقت سابق من الأسبوع الجاري بفعل انخفاض كبير مفاجئ في مخزونات الخام الأميركية في الأسبوع المنتهي في 22 كانون الماضي ، ما عزاه محللون إلى انتعاش صادرات الخام الأميركي وتراجع الواردات.